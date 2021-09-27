Украина наложила арест на 12 российских самолетов, которые совершали рейсы в оккупированный Крым

Прокуратура временно оккупированного Крыма выявила 12 самолетов российского авиаперевозчика, которые осуществляли пассажирские полеты к закрытому пункту пропуска «Симферополь-авиа», и четыре судна, заходившие в закрытые порты и терминалы полуострова.

Об этом говорится на сайте прокуратуры Автономной республики Крым и города Севастополя.

Согласно сообщению, российская авиакомпания незаконно использовала 12 пассажирских самолетов марок «Boeing» и «Embraer» для неправомерной переправки лиц через государственную границу Украины.

Прокуратура установила, что как минимум 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки в АР Крым и нарушают украинское законодательство.

В закрытые гавани полуострова не заходят иностранные морские суда. «Нарушают законодательство преимущественно судна под флагом России, иногда — Сирии, Египта, Ливана, то есть стран, с которыми отсутствует международное сотрудничество в этом направлении», — отмечается на сайте.