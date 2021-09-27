Призывал к изменению границ Украины и пропагандировал войну: жителя Мариуполя приговорили к 3 годам тюрьмы за публикации в соцсетях

Приморский районный суд Мариуполя приговорил местного жителя к 3 годам лишения свободы за пропаганду войны в интернете.

Об этом сообщили в отделе информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

51-летнего украинца осудили за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и пропаганду войны (ч. 1 ст. 110, ст. 436 Уголовного кодекса Украины).

Как было доказано в суде, с ноября 2018-го по июнь 2020 года мариуполец репостил и публиковал на своей странице запрещенной в Украине социальной сети «Одноклассники» информацию от ресурса «Рупор Новороссии».

Таким образом мужчина распространял контент с призывами к развязыванию военного конфликта и призвал изменить границы территории и государственной границы Украины.