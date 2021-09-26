Netflix выпустил новый трейлер четвертого сезона сериала «Очень странные дела»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал новый трейлер четвертого сезона фантастического сериала «Очень странные дела» (Stranger Things).
В ролике показывают семью, которая переезжает в новый дом в 1950-х годах. В нем происходят странные вещи — выключается свет, а во дворе находят мертвых животных. Следующими в кадре появляются главные герои сериала, которые оказываются в этом же доме, но уже через несколько десятилетий.
Первый тизер нового сезона «Странных чудес» вышел в феврале 2020 года. Следующий фрагмент показали в августе, тогда же стало известно, что четвертый сезон выйдет в 2022 году. Его съемки стартовали еще в начале 2020 года, но из-за пандемии коронавируса их надолго останавливали.
- 4 июля 2019 года стриминговый сервис Netflix выпустил третий сезон сериала «Очень странные дела». В нем главные герои пытаются расшифровать радиосигнал, поступающий от российских шпионов.
- В третьем сезоне фантастического сериала «Очень странные дела» снялся 33-летний уроженец Киева — украино-британский актер Алек Утгофф.
- Сериал «Очень странные дела» вскоре после выхода получил высокие оценки телекритиков. Также он был номинирован на премии «Золотой Глобус», BAFTA TV Award, «Эмми». Рейтинг первых двух сезонов на IMDB — почти 9 из 10.