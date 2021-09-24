В США арестовали топ-менеджера российской газовой компании «Новатэк». Ему грозит 20 лет тюрьмы

В США в штате Флорида арестовали топ-менеджера российской компании по добыче газа «Новатэк» Марка Джитвея. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на, вероятно, десятки миллионов долларов. Бизнесмену грозит до 20 лет лишения свободы.

Суд располагает доказательствами того, что Джитвей скрывал свое право собственности на офшорные активы, говорится в заявлении Министерства юстиции США.

По данным следствия, в рамках компенсационного пакета в должности главного финансового директора «Новатэка» с 2003 до 2014 года Джитвей якобы получал опционы на акции или иную компенсацию на основе акций. Для этого он, в частности, открыл два счета в швейцарских банках, где хранились эти активы. Сейчас там может быть примерно $93 миллиона.

«В течение нескольких лет Джитвей, вероятно, принимал меры для сокрытия своей собственности и контроля над иностранными счетами и связанными с ними активами — например, устранил себя и сделал свою тогдашнюю жену, гражданку России, бенефициаром счетов», — утверждают в ведомстве.

Джитвей имеет паспорта гражданина США и России, поскольку работал там сертифицированным аудитором. Несмотря на это, он якобы не подал вовремя свою налоговую декларацию в США и все необходимые формы по счетам в иностранных банках.

Он был лицом компании «Новатэк» перед западными инвесторами и значится заместителем главы правления компании.

Соединенные Штаты являются одной из немногих стран, которые требуют от своих граждан подавать и платить налоги со своего мирового дохода, даже если они живут и зарабатывают свои деньги за границей или целый год проводят за пределами США. Это означает, что американцы с высоким доходом, которые часто работают за границей, должны подавать и платить налоги как в США, так и в стране своего проживания.