В Киеве хотят отменить запрет на продажу алкоголя ночью. ОАСК зарегистрировал иск к Киевсовету

Государственная регуляторная служба Украины подала иск к Киевскому городскому совету, в котором требует отменить запрет на продажу в столице алкоголя ночью.

Об этом сообщили в пресс-службе Окружного административного суда Киева.

«Истец просит суд отменить решение Киевсовета, которым в сентябре 2018 года было установлено ограничение продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин в столице», — говорится в сообщении.