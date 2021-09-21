В Книгу рекордов Гиннесса внесли двух японских сестер. Они самые старые близнецы в мире

В Книгу рекордов Гиннесса внесли двух японских сестер как старейших среди живых однояйцевых близнецов. Им было 107 лет и 300 дней по состоянию на 1 сентября, когда фиксировали возраст.

Об этом говорится на сайте рекордов.

Сестер зовут Умено и Коме. Они родились 5 ноября 1913 в семье, где было 13 детей, и пережили две мировые войны. Сейчас у Умено четверо детей, у Коме — мтрое, сестры живут в разных частях Японии в домах престарелых.

Из-за ситуации с коронавирусом сестрам отправили сертификат о рекорде, а не вручали лично представители реестра рекордов. Сотрудники домов престарелых рассказали, что Умено заплакала, когда увидела справку о рекорде, а Коме из-за проблем с памятью не смогла полностью осознать важность получения сертификата.

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Предыдущий рекорд тоже принадлежал японкам — 107 лет и 175 дней. В Японии самая высокая в мире продолжительность жизни, а старики пользуются большим уважением. Согласно Гиннессу, старейшим человеком из ныне живущих является 118-летняя японка Кане Танака.