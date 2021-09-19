В Париже канатоходец прошел 600 метров по тросу — от Эйфелевой башни над рекой до театра

В Париже по случаю Дней наследия канатоходец Натан Полин перешел на высоте 70 метров через реку Сена от Эйфелевой башни до Национального театра Шайо.

Об этом сообщает Reuters.

27-летний спортсмен, который завоевал несколько мировых рекордов, босиком прошел по канату. Он останавливался на несколько мгновений, сидел, лежал, а потом продолжал путь. Его мотивация заключалась в том, «чтобы сделать что-то прекрасное и поделиться этим новым взглядом на наследие, сделать его живым».

«Было нелегко пройти 600 метров. Надо было сосредоточиться на всем вокруг, под давлением это было сложнее, чем я себе представлял, но это было прекрасно», — сказал он.

Полин не впервые делает такой переход. В Дни наследия в 2017 году он прошел по канату от Эйфелевой башни до площади Трокадеро.

Отметим, что во время Дней наследия французов ежегодно приглашают посетить объекты наследия, которые обычно закрыты для публики.