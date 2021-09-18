В Кривом Роге погибли трое коммунальщиков. Они упали в канализацию

В Кривом Роге во время выполнения работ с повышенной опасностью погибли трое коммунальщиков. Они упали в канализационный отстойник.

Об этом сообщает полиция города и ГСЧС Украины.

«18 сентября в 10:08 в Службу спасения «101» поступило сообщение от диспетчера КП «Кривбассводоканал» о том, что на улице Никопольское шоссе Долгинцевского района г. Кривой Рог, на территории предприятия трое мужчин упали в горизонтальный отстойник и не отвечают», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили в отстойнике на глубине шести метров тела трех человек. Их подняли на поверхность.

В полиции рассказали, что возбудили дело по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).