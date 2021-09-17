В Испании погибла украинская туристка — она разбилась, когда делала селфи

В испанском городе Бенидорм 26-летняя украинская туристка сорвалась в пропасть с края достопримечательности «Балкон Средиземноморья». От полученных тяжелых травм она скончалась в больнице.

Об этом сообщают El Espanol и Murcia Today.

Инцидент произошел вечером 14 сентября. Девушка перелезла через перила, чтобы сделать селфи, но потеряла равновесие и упала в воду на камни, потеряв сознание. Очевидцы сразу же вызвали экстренные службы, но из-за сильных волн двум спасателям пришлось нырять за ней. Им это стоило легких травм.

Украинка получила множественные переломы, с которыми была доставлена в порт Бенидорм, где для нее установили временный шатер. Там ее реанимировали и оттуда доставили в больницу Аликанте. Скончалась девушка 16 сентября, не приходя в сознание.