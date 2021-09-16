Суд закрыл дело против главы Черниговской ячейки «Нацкорпуса» Александра Тарнавского

Новозаводской районный суд Чернигова закрыл дело в отношении руководителя областной организации «Нацкорпуса» Александра Тарнавского. Его судили за нецензурные надписи на заборах, которые в частности содержали оскорбления президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба Национального корпуса.

«На сегодняшнем заседании в суде заслушали двух свидетелей-полицейских, которых вызвала адвокат стороны защиты. После чего судья вынес решение о закрытии дела, ведь не нашел в действиях Александра Тарнавского правонарушения», — говорится в сообщении.

Напомним, Александра Тарнавского судили по статье «мелкое хулиганство». Максимальное наказание, которое ему грозило это 15 суток административного ареста. Его подозревают в том, что он писал на заборах Чернигова «Зеля х**ло».

Как пишет «Суспільне», сам Александр считает это дело местью полицейских за то, что представители «Нацкорпуса» написали шесть заявлений в ГБР. Произошло это после обыска их автобуса, следовавшего на акцию протеста под Офисом президента, который, по словам Тарнавського, полицейские проводили с нарушениями законодательства.