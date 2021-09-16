В России арестовали активистов, развернувших у Кремля баннер «Путина в тюрьму»

Московский суд 16 сентября принял решение арестовать на 10 суток активистов организации «Гражданское общество Калужской области», развернувших на Красной площади баннер «Свободу Навальному! Путина в тюрьму».

Об аресте Сергея Редникова и Ильи Ермакова сообщает издание «ОВД-Инфо».

Напомним, 15 сентября в центре Москвы силовики задержали четырех активистов — Светлану и Сергея Лукашовых, Илью Ермакова и Сергея Редникова, а также журналиста Евгения Евсюкова.

Всех четверых, а также журналиста RusNews, который снимал акцию, задержали и доставили в отделение полиции. Там у журналиста отобрали удостоверение, одного из активистов избили в служебном автомобиле.

Адвокат «ОВД-Инфо» сообщил, что в полицию пришлось вызвать скорую помощь — у пострадавшего врачи зафиксировали ушибы и царапины на шее и руках.

Через три часа на всех пятерых составили протоколы. Журналиста и двух активистов отпустили с протоколами об участии в несогласованной акции, а еще двоих оставили в отделении полиции до суда — им вменяют неповиновение полиции и нарушение порядка проведения акции.