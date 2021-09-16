Всемирный банк больше не будет составлять рейтинг Doing Business

Всемирный банк принял решение больше не публиковать свой известный рейтинг стран по легкости ведения бизнеса Doing Business.

Об этом говорится в пресс-релизе Всемирного банка.

Там отметили, что соответствующее решение было принято из-за того, что нашли много нарушений и ошибок при составлении предыдущих рейтингов.

«Руководство Всемирного банка приняло решение прекратить публикацию отчета Doing Business. В дальнейшем мы будем работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата», — говорится в заявлении банка.

Согласно последнему рейтингу Doing Business Украина занимала в нем 64 место. Президент Владимир Зеленский давал задание за три года поднять Украину в топ-10 этого рейтинга. А премьер Денис Шмыгаль заявлял, что его цель — в ближайшее время довести Украину в топ-30 рейтинга.