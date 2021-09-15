Навальный, Бритни Спирс и соучредитель «Талибана». Журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей в мире

Американский журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей планеты в 2021 году.

Список распределен по шести категориям — «Кумиры», «Новаторы», «Титаны», «Художники», «Лидеры» и «Изобретатели».

В категорию «Кумиры» попали принц Гарри и его жена Меган Маркл, американские певицы Долли Партон и Бритни Спирс, а также японская теннисистка Наоми Осака. Также в этой подборке — российский оппозиционный политик Алексей Навальный.

В списке «Новаторов», среди прочих, находятся певица Билли Айлиш и вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

К категории «Титаны» зачислили американскую гимнастку Симону Байлз, главу Apple Тима Кука и игрока американского футбола Тома Брэди.

Среди «Деятелей искусств» признаны достижения актрис Кейт Уинслет и Скарлетт Йоханссон, а также режиссера Хлои Чжао, которая в этом году получила «Оскар» за фильм «Земля кочевников».

В категории «Лидеры» — первая женщина на посту главы Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала, президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин, вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Италии Марио Драги, глава правительства Израиля Нафтали Беннетт и бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Также в список попал соучредитель движения «Талибан» Абдул Гани Барадар.

В список «Изобретателей» включили главу SpaceX и Tesla Илона Маска, американского иммунолога Барни Грэхема и венгерскую исследовательницу Каталин Карико, которая стала известной благодаря разработке вакцины против коронавируса.