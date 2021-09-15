Объединение расследователей OCCRP прекратило работу в России из-за угрозы со стороны Кремля

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) полностью прекращает работу в России «на фоне кампании Кремля против независимой журналистики».

Об этом говорится в заявлении, размещенной сайте центра.

Главный редактор проекта Дрю Салливан пояснила, что сейчас работа в России «может принести местным журналистам больше вреда, чем пользы».

«Это не значит, что мы прекратим писать о масштабной коррупции в этой стране. Просто мы понимаем, что правительство, по своему обыкновению, будет наказывать своих же граждан за сотрудничество с нами», — подчеркнула она.

Перед выборами в Госдуму большинство российских партнеров OCCRP внесли в список «иностранных агентов» или «нежелательных организаций». СМИ с таким статусом должны придерживаться жестких требований, которые ограничивают их возможности, поэтому некоторые медиа и вовсе закрылись.

Соучредитель и директор по инновациям OCCRP Пол Рад уверяет, что расследования о России будут и в дальнейшем, поскольку страна является крупным игроком на рынке.

«Российское правительство — великий игрок, который активно распространяет коррупцию и дезинформацию, регионально и на международном уровне, и пытается дестабилизировать другие страны. Мы не будем это замалчивать», — резюмировал Рад.

Российским сотрудникам OCCRP предложил переехать в другие страны, а те кто не согласились, получили выплаты.