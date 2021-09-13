«Слідство.Інфо»: Из полиции Киева увольняется экс-нардеп Дейдей

Помощник начальника Главного управления Нацполиции в Киеве и бывший народный депутат Евгений Дейдей подал электронную декларацию перед увольнением из правоохранительных органов, сообщает «Слідство.Інфо».
В мае 2020 года Дейдей стал фигурантом журналистского расследования по расстрелу балканского наркоторговца Радое Звицера в центре столицы.
По информации журналистов, помощник главного правоохранителя Киева координировал транспортировку вероятных киллеров сначала в Киев, а после преступления — в сторону границы.
Для этого Дейдей якобы привлек двух своих товарищей-полицейских — те и перевозили вероятных киллеров.
Информацию о своем увольнении Дейдей не прокомментировал.
- 13 августа 2021 года Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство в отношении помощника начальника киевской полиции Евгения Дейдея и еще двух полицейских, которые перевозили группу вероятных киллеров по территории Украины весной 2020 года. Заметим, что сначала следователи ГБР не хотели начинать расследование этих обстоятельств, поэтому зарегистрировать уголовное производство их обязал суд.
- Группу балканцев сейчас судят за попытку убийства, они находятся под стражей. А Евгений Дейдей и двое других полицейских остаются в статусе свидетелей, подозрения им не объявляли.