«Слідство.Інфо»: Из полиции Киева увольняется экс-нардеп Дейдей

Помощник начальника Главного управления Нацполиции в Киеве и бывший народный депутат Евгений Дейдей подал электронную декларацию перед увольнением из правоохранительных органов, сообщает «Слідство.Інфо».

В мае 2020 года Дейдей стал фигурантом журналистского расследования по расстрелу балканского наркоторговца Радое Звицера в центре столицы.

По информации журналистов, помощник главного правоохранителя Киева координировал транспортировку вероятных киллеров сначала в Киев, а после преступления — в сторону границы.

Для этого Дейдей якобы привлек двух своих товарищей-полицейских — те и перевозили вероятных киллеров.

Информацию о своем увольнении Дейдей не прокомментировал.