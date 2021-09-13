Клип украинского режиссера Тани Муиньо стал лучшим видео года по версии MTV Video Music Awards

Клип украинского режиссера Тани Муиньо для рэппера Lil Nas Х на песню “Montero” стал лучшим видео года по версии MTV Music Awards.

Об этом сообщается на сайте премии.

Клип выдвигали в пяти номинациях, но победил он только в трех: его признали лучшим видео года, Таня Муиньо получила награду «Лучшая режиссура», а также клип выиграл в номинации «Лучшие визуальные эффекты».

Кроме рэппера Lil Nas X, три награды на премии забрали певица Olivia Rodrigo и южнокорейская группа BTS. Rodrigo победила в номинации «Песня года», а BTS — «Музыкальная группа года».

Кто такая Таня Муиньо?

Украинская дизайнер, режиссер и клипмейкер. Она родилась в 1989 году в Одессе, а ее папа по национальности кубинец. До шести лет Таня жила на Кубе.

В 2016 году Таня Муиньо начала сотрудничество с певцом MONATIK — она снимает почти все его клипы. Также она снимала клипы для NK, группы «Время и Стекло», Нади Дорофеевой, Веры Брежневой, ROZHDEN и других.

Муиньо стала рекордсменом по количеству наград в номинации «Лучший видеоклип» ежегодной украинской премии YUNA. Также она дважды становилась «клипмейкером года» по версии M1 Music Awards.

В 2019 году Таня начала сотрудничать с западными исполнителями. В прошлом году она сняла клип для Кэти Перри, набравший 32 миллиона просмотров. В 2020 году Таня сделала клип для британской группы Yungblud и певицы ROSALIA, а в 2021 году — для рэппера Lil Nas X и певицы Cardi B.