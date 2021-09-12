Мэр Парижа заявила о своем участии в выборах президента Франции

Мэр Парижа Анна Идальго заявила, что планирует принять участие в следующих выборах президента Франции.

Об этом пишет France24.

О своих планах Идальго объявила во время выступления в городе Руан. Также на вечер у нее запланировано интервью на французском телевидении.

Она претендует стать кандидатом от партии социалистов. По ее словам, республиканская модель правления «рассыпается на глазах».

«Я хочу, чтобы у всех детей во Франции были те же возможности, что и у меня», — подчеркнула она.

62-летняя Идальго родилась в семье испанских мигрантов, бежавших во Францию от режима Франсиско Франко. Она возглавляет администрацию Парижа с 2014 года.

Последние социологические опросы прогнозируют ей около 9% голосов. Главными же претендентами на победу считают действующего президента Эмманюэля Макрона и лидера ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Первый тур выборов запланирован на 10 апреля 2022 года.