Глава Запорожской ОГА Старух предложил судиться с Россией из-за нашествия медуз в Азовском море

Глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух предложил судиться с Россией из-за нашествия медуз. Причиной этого он называет строительство Керченского моста и действия РФ, которая для полива берет воду из рек.

Об этом Старух заявил на совещании в курортном поселке Кирилловка, цитирует УНИАН.

В частности, он напомнил, что в этом году отдыхающих атаковали медузы, а их нашествие связано со стремительным повышением уровня солености воды в Азовском море. Несколько лет подряд в Азовское море не поступает пресная вода из основных водных артерий, в частности из реки Дон. Старух отмечает, что реки обмелели из-за того, что россияне выбирают пресную воду для полива, а строительство Керченского моста нарушило природный ландшафт Черного моря, что и стало причиной «миграции» медуз в Азов.

Старух предложил посчитать убытки от провального курортного сезона, выставить счет России и подавать иск против страны-агрессора. Кто именно должен готовить иски и считать убытки — глава области не уточнил.