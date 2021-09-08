Шуфрич, «Батьківщина» и ОПзЖ. «ЧЕСНО» рассказало, кто из депутатов выступает в Раде чаще всего, а кто — наоборот

В Верховной Раде 9-го созыва зачастую, кроме руководства парламента, чаще всего выступал нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич.

Об этом пишет движение «ЧЕСНО».

В общем ожидаемо наибольшее количество раз выступало руководство парламента — спикер Дмитрий Разумков и первый заместитель Руслан Стефанчук имели за два года 1 365 и 844 выступлений соответственно. Сразу за ними идет именно Шуфрич, у которого 723 выступления за два года. Всего нардеп выступал почти 16 часов.

На втором месте по продолжительности выступлений — заместитель председателя Верховной Рады, представитель партии «Батьківщина» Елена Кондратюк. Она также и дольше всех выступала среди женщин-депутатов в парламенте — более 12 часов за 155 выступлений. Значительная часть выступлений Кондратюк связана с тем, что она зачитывает пятничные обращения депутатов в парламенте. Подавляющее большинство выступлений Кондратюк приходятся именно на пятницу.

На третьем месте по времени выступлений еще один представитель ОПзЖ Александр Колтунович — у него 497 выступлений (более 10 часов). На четвертом и шестом местах нардепы от «Батьківщини» Вадим Ивченко и Сергей Власенко, которые имеют около 9 часов речей (394 выступления у Ивченко и 404 выступления у Власенко соответственно).

С другой стороны, за два года 35 нардепов ни разу не выступили ни с трибуны, ни с места. В абсолютных показателях больше всего молчунов во фракции «Слуга народа», а вот в процентах больше всего молчунов среди внефракционных и во фракции ОПзЖ — 18%.

Во фракции ОПзЖ в течение двух лет не выступали сестра и брат Юлия и Сергей Левочкины, соратник Виктора Медведчука Тарас Козак, Вадим Столар, муж Натальи Королевской Юрий Солод, Игорь Абрамович и Виталий Борт.

Молчунов нет в трех фракциях — «Батьківщині», «Европейской солидарности» и «Голосе». Все депутаты этих фракций хотя бы раз выступали в течение двух лет в Верховной Раде 9-го созыва.