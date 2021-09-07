В Саудовской Аравии продали сокола за более чем $470 тысяч. Это рекорд

Животное происходит с американской фермы Pacific Northwest Falcons, которую называют лучшей фермой по разведению соколов в мире. Аукцион проходил с 5 августа по 5 сентября с участием ведущих заводчиков соколов из 14 стран.

Соколу менее года, он весит 700 грамм, длиной не более 40 см. Порода — белый кречет, крупнейший из видов соколов, который является хищной птицей и единственным преимущественно белым орлом.

Соколиная охота имеет долгую историю на Ближнем Востоке: в регионе Персидского залива владение соколом считается своего рода символом статуса, и птиц часто дарят богатым и влиятельным людям. Однако это впервые, когда сокола продали за такую сумму.

В целом только в Саудовской Аравии насчитывается более 20 тысяч сокольников, и птицы почитаются до такой степени, что в июле 2017 года выдали королевский указ о создании ассоциации сокольников. Саудовская Аравия также согласилась с международными конвенциями по защите соколов от исчезновения.

Хищных птиц давно использовали на Аравийском полуострове для охоты, но когда в 1975 году вступил в силу запрет на охоту в большей части региона, соколиная охота превратилась в зрелище. Фестиваль соколиной охоты короля Абдель-Азиза ежегодно проводится недалеко от Эр-Рияда в декабре. Он даже занял место в Книге рекордов Гиннеса в 2019 году, когда в нем приняли участие 2 350 соколов.