УЕФА разрешил болельщикам посещать выездные матчи

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на фоне успешной кампании по вакцинации населения от коронавируса в Европе снял запрет на посещение выездных матчей болельщикам команд, которые играют в гостях.

Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Союз учел решение многих стран открыть свои границы для вакцинированных либо выздоровевших от COVID-19 иностранцев. Допуск на стадионы «гостям» теперь будет зависеть только от решений национальных и местных властей.