В центре Киева здания, которые арендуют иностранные посольства в Украине, стали вещественными доказательствами по делу о растрате имущества

В центре Киева 12 элитных домов были признаны Национальной полицией области вещественными доказательствами. В двух из них расположены посольства Швеции и Словении в Украине.

Об этом «Бабелю» сообщили в пресс-службе международной юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры».

Как отмечается, речь идет об уголовном производстве в отношении должностных лиц компании Gooiord (Голландия) и греческого банка Marfin Egnatia по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По данным следствия, должностные лица Gooiord и Pireaeus Bank (правопреемник Marfin Egnatia Bank Societe Anonyme) сговорились и пытались продать на закрытом аукционе долг с залогом 10 объектов недвижимости по заниженной стоимости в $10 млн (в 8,5 раза меньше ипотечной стоимости) — для снятия обременения с имущества и фиктивного выполнения условий кредитного договора.

Кроме этого, в августе 2021 года были отчуждены 2 объекта недвижимости Gooiord по цене значительно ниже рыночной стоимости.

В компании «Ильяшев и Партнеры» пояснили, что согласно ст. 98 Уголовно-процессуального кодекса Украины вещественными доказательствами являются, среди прочего, «материальные объекты, которые были приобретены уголовно противоправным путем и/или полученные юридическим лицом в результате совершения уголовного преступления».