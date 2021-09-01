Кабмин во второй раз уволил уполномоченного по делам ЕСПЧ Лещину

Кабмин уволил заместителя министра юстиции Ивана Лещину, который был уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека. Этот пост он занимал с 24 июня 2016 года.

Такое решение приняли на заседании правительства 1 сентября. Депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал об этом в Telegram-канале.

Иван Лещина — украинский юрист, адвокат и политический деятель. Он сам написал заявление об увольнении, а Денис Малюська отметил, что Лещина будет его советником.

В 2000 году он с отличием окончил юридический факультет в университете им. Ярослава Мудрого по специальности «правоведение». После этого Лещина получил образовательно-квалификационную степень специалиста права, а в 2016-м — магистра права в Лондонском университете имени королевы Марии (Великобритания).

Параллельно он работал юридическим экспертом в Харьковской правозащитной группе, предоставляя юридическую помощь по подаче заявлений в Европейский суд по правам человека.

С 2002 до 2008 года Иван Лещина работал в Секретариате Европейского суда по правам человека.

Напомним, 5 сентября 2019 года правительство Алексея Гончарука уволило Ивана Лещину с должности заместителя Министра юстиции и уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека. Решение приняли на основании его заявления об увольнении по собственному желанию. Однако уже на заседании 18 сентября того года Кабмин принял ряд кадровых решений и снова назначил Лещину заместителем министра юстиции — уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека.