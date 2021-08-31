Украина присоединилась к Группе Помпиду, которая борется с незаконным употреблением наркотиков

Украина сообщила Совету Европы, что с января 2022 года присоединяется к Группе Помпиду, став 42-й участницей объединения.

Об этом Совет Европы сообщил во вторник, 31 августа.

Группа Помпиду — межправительственный орган по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом, созданный в 1971 году по инициативе покойного президента Франции Жоржа Помпиду. В 1980 году Группу включили в институциональные рамки Совета Европы. Основная задача Группы Помпиду — остановить незаконное употребление наркотиков и их незаконный оборот. Ее члены поддерживают развитие научно обоснованной политики в области использования наркотиков.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк отметил, что участие украинских экспертов в работе Группы будет способствовать созданию и реализации программ по лечению зависимостей, уходу и реабилитации людей с расстройствами, связанными с употреблением наркотиков. Также страны будут обмениваться информацией о тенденциях, связанных с наркотиками, их незаконным оборотом и употреблением.