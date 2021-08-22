Зеленский пообещал помиловать десятки осужденных ветеранов АТО и ООС

«В 2014 году начало российской агрессии показало не только слабые места нашей армии, но и пробелы нашего законодательства. Из-за них тысячи граждан Украины, которые стали на защиту независимости Украины, на защиту нашего суверенитета теперь сами требуют защиты в правовом поле [...]. Сегодня впервые за эти годы мы активно прорабатываем вопрос помилования десятков осужденных ветеранов», — сказал Зеленский.

Об этом он заявил на волонтерском и ветеранском форуме, передает «Интерфакс-Украина» .

Президент Владимир Зеленский пообещал помиловать осужденных ветеранов, которые воевали на Донбассе, после выводов новосозданного консультативного совета обеспечения прав и свобод защитников Украины.

Президент также сказал, что в этом году статус участника боевых действий получили более 400 добровольцев, участвовавших в АТО. Кроме этого, около полутысячи ветеранов войны и членов семей погибших получат в этом году денежную компенсацию.

Как сообщает Минрегион, на этом форуме 30 семей ветеранов из разных регионов получили ключи от квартир.