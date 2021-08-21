Под Офисом президента обустроили детскую площадку по мотивам работ художницы Марии Примаченко

Под Офисом президента в Киеве открылось игровое арт-пространство, объекты которого созданы по мотивам работ известной украинской художницы Марии Примаченко.

Об этом сообщает сайт Офиса президента.

Арт-площадка ориентирована как на детей, так и на взрослых. Его создал Национальный комплекс «Экспоцентр Украины» (ВДНХ) в сотрудничестве с Благотворительным фондом «Творческое наследие семьи Марии Примаченко».

В ОП отметили, что работы Марии Примаченко были выбраны потому, что они лучше иллюстрируют добро, украинское гостеприимство и передают национальный колорит. В творчестве художницы специалисты-искусствоведы прослеживают инклюзивное мировосприятия, ведь «каждый ее образ уникален и прекрасен по-своему, и именно поэтому авторы площадки декларируют основную идею инклюзии: равное пространство для всех».

Арт-площадка возле Офиса президента будет работать с августа и в течение осени. Отмечается, что государственные средства на обустройство локации не использовались. «Были найдены меценаты, а также компания, которая занимаются производством детских площадок. Она и реализовала проект», — говорится в сообщении.