Испания не пустила в свой порт военные корабли России

Испания не пустила в порт Сеуты российские военные корабли.

Об этом пишет испанское издание El Confidencial.

По данным издания, 18 августа в порт Сеуты для дозаправки и пополнения запасов должны были зайти большой противолодочный корабль РФ «Вице-адмирал Кулаков» и судно обеспечения «Алтай».

Остановку одобрил Генеральный штаб Военно-морского флота Испании, однако по испанскому законодательству заход в порты иностранных военных кораблей должно согласовать и Министерство иностранных дел.

По данным источников журналистов, Россия направила запрос об остановке кораблей еще в начале лета. Испанский МИД в ответ запросил дополнительную информацию, в частности об их маршруте после захода в Сеуту.

Журналисты отмечают, что Россия считает маршруты своих кораблей секретом и запрашиваемую информацию не предоставила. После этого МИД Испании решил не санкционировать остановку кораблей.

Испанский журналист Игнасио Рейес, специализирующийся на военной тематике, в беседе с Deutsche Welle напомнил, что суда ВМС России останавливались в Сеуте в последние десятилетия довольно регулярно. Эти заходы вызывали критику со стороны союзников Испании по НАТО и Евросоюзу. Так, Европарламент попросил испанское правительство объяснить, насколько его «гостеприимство» по отношению к россиянам согласуется с санкциями ЕС, наложенными за аннексию Крыма.

Также несогласие с заходом российских кораблей неоднократно высказывала Великобритания, поскольку Сеута находится недалеко от ее военно-морской базы в Гибралтаре. Лондон полагает, что российский флот может использовать свою стоянку для сбора информации об этой базе.