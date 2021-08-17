Шахтерам выплатили более 653 миллионов гривен задолженности по зарплате

Госказначейство перечислило на счета угледобывающих предприятий более 653 миллионов гривен для выплаты шахтерам долгов по зарплате.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

«В течение сегодняшнего дня [17 августа] все средства должны быть перечислены непосредственно горнякам. Часть денег перечислили на карточки еще вчера», — заверили в ведомстве.

Как отмечается, средства распределят между предприятиями следующим образом:

ГП «Львовуголь» — 224 миллиона 579,6 тысячи гривен;

ГП «Волыньуголь» — 13 миллионов 924,7 тысячи гривен;

АО «Лисичанскуголь» — 53 миллиона 568 тысяч гривен;

ГП «Первомайскуголь» — 112 миллионов 965,8 тысячи гривен;

ГП «Торецкуголь» — 23 миллиона 711 тысяч гривен;

ГП «Селидовуголь» — 58 миллионов 650,8 тысячи гривен;

ГП «Мирноградуголь» — 42 миллиона 911,9 тысячи гривен;

ГП «Шахта им. Н. С. Сургая» — 60 миллионов 832,1 тысячи гривен;

ГП «Шахтоправление «Южнодонбасское № 1» — 40 миллионов 449 тысяч гривен;

ГП «Угольная компания «Краснолиманская» — 21 миллион 436,1 тысячи гривен.

Также в Минэнерго рассказали, что средства были выплачены благодаря распоряжению Кабмина о перераспределении расходов развития, предусмотренных на 2021 год.

«Министерство энергетики считает приоритетом плановый и системный подход к организации работы отрасли, а в первую очередь — выполнение обязательств по выплате заработной платы работникам угледобывающих предприятий», — заявили там.