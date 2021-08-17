В Японии умер «крестный отец судоку» Маки Кадзи

В Японии умер издатель и популяризатор цифровых головоломок-судоку Маки Кадзи. Ему было 69 лет, он умер от рака 10 августа у себя дома.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление японского издательства Nikoli.

«Господин Кадзи был известен как «отец судоку» и почитаем любителями головоломок во всем мире», — говорится в сообщении компании Nikoli.

Уже работая в издательстве Nikoli в середине 1980-х, Кадзи начал совершенствовать цифровую головоломку и раз в квартал выпускал журнал с судоку. От дел Кадзи отошел только в июле 2021 года из-за болезни.

За пределами Японии судоку стали популярны около 20 лет назад, когда их начали печатать другие газеты. По приблизительным оценкам, сейчас в мире около 100 миллионов человек регулярно разгадывают эти головоломки.

Считается, что в основе судоку лежит головоломка, изобретенная швейцарским математиком XVIII века Леонидом Эйлером, а Кадзи ее популяризировал и дал название «судоку» — сокращение японской фразы «каждая цифра встречается только один раз».