Премьер Канады Трюдо назначил внеочередные парламентские выборы

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назначил на 20 сентября досрочные парламентские выборы — примерно на два года раньше запланированного срока (октябрь 2023 года). Об этом сообщает BBC. В воскресенье, 15 августа, Трюдо посетил генерал-губернатора Канады Мэри Саймон (представителя королевы, главы Канады) — и попросил ее распустить парламент. Он пояснил, что выборы необходимы, чтобы избиратели имели право голоса на пути вперед в «решающий момент».

Читайте также: Канада планирует с сентября открыть границы для вакцинированных туристов

Зачем это нужно Трюдо? Associated Press объясняет, что таким образом премьер пытается извлечь выгоду из того, что Канада является одной из самых вакцинированных стран в мире (там полностью иммунизировали 63,9% населения). Трюдо стремится получить большинство мест в парламенте, поскольку 2 года назад на выборах его Либеральная партия не получила большинства, поэтому сейчас вынуждена полагаться на оппозицию в принятии законов. Согласно опросу, около 46% канадцев заявили, что, по их мнению, страна движется в правильном направлении — это самый высокий показатель за последние пять лет. Вероятно, в предвыборной кампании будет преобладать тема борьбы с коронавирусом. Отметим, что в Канаде от коронавируса умерли более 25 тысяч человек, но в стране дела обстоят лучше, чем в других странах, например в США. Уровень заболеваемости остается ниже пика прошлой зимы. Поставки вакцин увеличились, и теперь в Канаде один из самых высоких уровней вакцинации в мире. Экономика по чуть-чуть восстанавливается, и провинции осторожно возобновляют работу.

Что касается мнения оппозиции об этих выборах, то лидер Новой демократической партии Джагмен Сингх сказал, что со стороны Трюдо это «эгоистично» объявлять выборы в условиях пандемии. Лидер консерваторов Эрин ОʼТул тоже сомневается в уместности этих выборов, «поскольку Канаду накрывает четвертая волна пандемии COVID-19». Либералы, однако, утверждают, что канадцы заслуживают возможности оценить то, как правительство справляется с кризисом, а также решить, согласны ли они с их планом восстановления экономики после пандемии. Трюдо, сын покойного премьер-министра либералов Пьера Трюдо, стал вторым самым молодым премьер-министром в истории Канады. Впервые был избран на эту должность в 2015 году. Его победа положила конец почти 10-летнему правлению Консервативной партии в Канаде. Его отец занимал пост премьер-министра с 1968 по 1984 год с коротким перерывом.