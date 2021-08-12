Послы России и Великобритании воссоздали фото Тегеранской конференции 1943 года. Их вызвали в МИД Ирана для пояснений

Посольство России в Иране выложило в Twitter фото своего и британского послов в Тегеране, что вызвало в Иране политический скандал.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Фотография повторила известный снимок лидеров держав СССР, США и Великобритании Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля на конференции в Тегеране в 1943 году.

Послы России и Великобритании Леван Джагарян и Саймон Шерклифф в четверг были вызваны в МИД Ирана, где уходящий и будущий министры иностранных дел Ирана Джавад Зариф и Хосейн Амирабдолахян выразили им свою резко негативную реакцию.

Зариф назвал это фото «неуместным», а его преемник Амирабдолахян — недипломатическим актом, попирающим национальную гордость иранцев. Оба посла, со своей стороны, заверили, что у них не было дурных намерений и выложенная фотография не имела целью продемонстрировать неуважение к иранцам.

Издание объясняет, что для Ирана Тегеранская конференция 1943 года стала унижением, поскольку США, Великобритания и СССР фактически вынудили его стать ареной для обсуждения целей, не имевших к нему никакого отношения. Иран воспринял эту конференцию как попрание своей независимости и суверенитета, к тому же персидская монархия больше симпатизировала нацистам, чем союзникам. Тегеранская конференция является для Ирана страницей истории, о которой он предпочитает не вспоминать.