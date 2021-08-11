В Киеве на Байковой горе начали восстанавливать Стену Памяти. Ее залили бетоном в 1982 году по приказу советской власти

В Киеве на Байковой горе, расположенной на одноименном кладбище, начали восстанавливать Стену Памяти, которую в марте 1982 года по приказу советской власти залили бетоном.

Утром 11 августа рабочие приступили к очистке огромного незавершенного скульптурного произведения Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко. Сначала планируется убрать внешний слой бетона, а после срезать металлическую сетку. Слржнее всего будет удалить бетон на самом барельефе. После этого барельеф ждет покраска. Следить за процессом будет сам художник Мельниченко.

Сергей Моргунов / «Бабель»

Стену Памяти восстанавливают при поддержке Фонда сохранения культурного наследия АРВМ.

Стена Памяти протяженностью 213 метров должна была стать часть проекта на Байковом кладбище, который утвердили в 1968 году. Художники Ада Рыбачук и Владимир Мельниченко работали над Стеной Памяти почти 14 лет. На стене изобразили погребальные процессии из мировой истории и мифологии — от Прометея до Второй мировой войны и восстановления.

Работа была завершена в декабре 1981 года. Стену оставалось только покрасить, но члены Политбюро и первый секретарь украинской компартии Владимир Щербицкий увидели в творении «несоответствие принципам социализма». Стену активно защищали многие известные люди, включая Бориса Патона, Николая Амосова и Николая Бажана, но это не помогло.