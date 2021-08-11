В Киеве на Байковой горе начали восстанавливать Стену Памяти. Ее залили бетоном в 1982 году по приказу советской власти

В Киеве на Байковой горе, расположенной на одноименном кладбище, начали восстанавливать Стену Памяти, которую в марте 1982 года по приказу советской власти залили бетоном.
Утром 11 августа рабочие приступили к очистке огромного незавершенного скульптурного произведения Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко. Сначала планируется убрать внешний слой бетона, а после срезать металлическую сетку. Слржнее всего будет удалить бетон на самом барельефе. После этого барельеф ждет покраска. Следить за процессом будет сам художник Мельниченко.
Стену Памяти восстанавливают при поддержке Фонда сохранения культурного наследия АРВМ.
Стена Памяти протяженностью 213 метров должна была стать часть проекта на Байковом кладбище, который утвердили в 1968 году. Художники Ада Рыбачук и Владимир Мельниченко работали над Стеной Памяти почти 14 лет. На стене изобразили погребальные процессии из мировой истории и мифологии — от Прометея до Второй мировой войны и восстановления.
Работа была завершена в декабре 1981 года. Стену оставалось только покрасить, но члены Политбюро и первый секретарь украинской компартии Владимир Щербицкий увидели в творении «несоответствие принципам социализма». Стену активно защищали многие известные люди, включая Бориса Патона, Николая Амосова и Николая Бажана, но это не помогло.