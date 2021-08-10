В Черном море произошло землетрясение. Подземный толчок зафиксировали возле берегов оккупированного Крыма

В Черном море возле берегов оккупированного Крыма произошло землетрясение магнитудой 3,4.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

«Источник землетрясения находился в Черном море, за 42 км от города Балаклава, на глубине 15 км», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что землетрясение зафиксировали 9 августа в 21:08 по Киеву.

«Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей», — добавили в ГЦСК.

Кроме этого, сейсмологи рассказали, что последнее землетрясение в этом регионе было зарегистрировано 2 июня 2021 года с магнитудой 4,0.