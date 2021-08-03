В Николаеве трое подростков спасли от утопления 60-летнюю женщину

В Николаеве трое парней 11,13 и 14 лет спасли из реки 60-летнюю женщину, которая едва не утонула из-за судороги.

Об этом пишет пресс-служба местного управления ГСЧС.

Инцидент произошел 2 августа у Аляудского моста в городе Николаеве. Женщина Людмила пошла в воду и ей стало плохо, а рядом купались трое подростков.

«Мы пришли купаться на реку втроем. Плавали и ныряли недалеко от берега. Самый старший из нас — Воробьев Герман — ему 14 лет, очень хорошо плавает. Он заметил, что в метрах 20 от берега то появляется над водой, то исчезает голова человека, и мгновенно отреагировал. Подплыл к женщине, схватил за плечи, дотянул до берега, вынес на сушу и положил на одеяло у камыша», — рассказал один из ребят.

Женщина рассказала, что пошла купаться, но в воде ноги свела судорога и она быстро наглоталась воды и начала тонуть.