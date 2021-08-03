Ученые прогнозируют значительное уменьшение рождаемости девочек в следующем десятилетии

В следующие 10 лет в мире будет рождаться на 4,7 миллиона меньше девочек из-за культуры отдельных стран, стремящихся к потомкам мужского пола.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на исследование данных о более чем трех миллиардах рождений за последние 50 лет. Исследование опубликовано в медицинском журнале BMJ.

Так, ученые проанализировали 12 стран, где диспропорция мужчин и женщин увеличивалась с 1970 года, и еще 17 стран, где на это повлияли социальные или культурные тенденции.

Поэтому, исследователи смоделировали два сценария. По первому, к 2030 году в странах будет на 4,7 миллиона меньше новорожденных девочек, чем мальчиков. Такие данные получены на основе статистических данных.

А на основе наблюдений ученые описали и второй сценарий — когда из-за уменьшения рождаемости в целом и предоставления преимуществ мальчикам к 2100 году диспропорция младенцев по половому признаку достигнет 22 миллионов.

Исследование показывает, что прогнозируемое сокращение количества рожденных девочек приведет к «избытку» мужчин, что отразится на дальнейшей демографической ситуации. Отдельные ученые видят в этом угрозу роста насилия и уменьшения количества браков.