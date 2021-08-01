Правительство Новой Зеландии официально извинилось за репрессии против жителей островов Тихого океана

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн официально извинилась за иммиграционные меры, предпринятые в 1970-х годах против жителей островов Тихого океана, которые переехали в страну после Второй мировой войны. Об этом сообщает BBC. В рамках «рейдов на рассвете» из страны депортировали людей за просроченные визы. Большинство депортированных были из Великобритании, Австралии и Южной Африки. Джасинда Ардерн принесла «официальные и искренние извинения». Она отметила, что сообщества жителей тихоокеанских островов в Новой Зеландии все еще «страдают и несут на себе шрамы» от этой политики.

Новая Зеландия приняла тысячи мигрантов с островов Тихого океана после окончания Второй мировой войны. По данным правительства, до 1976 года в стране проживало более 50 тысяч жителей тихоокеанских островов, но экономический кризис в начале 1970-х привел к росту безработицы. Тогда некоторые политики и пресса начали нападать на мигрантов. Рейды начались в 1974 году и продолжались все десятилетие. Тогда правительственные силы на рассвете приходили к мигрантам и требовали, чтобы все в доме показали свои паспорта, чтобы доказать, что они имеют законное право находиться в Новой Зеландии. Если визы просрочены — арест и депортация.