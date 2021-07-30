Полиция составила 12 админпротоколов из-за столкновений на ЛГБТ-акции возле ОП

Полицейские составили всего 12 протоколов об административных правонарушениях во время акции «Рейвах прайд» под Офисом президента в Киеве.

Об этом сообщили в Нацполиции Киева.

Сначала правоохранители доставили в Печерское управления полиции двух нарушителей родом из Житомирской области. По словам полиции, парни агрессивно вели себя, нецензурно выражались в сторону правоохранителей и других граждан и провоцировали их на конфликт.

В конце концов их привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. За это им грозит до 15 суток административного ареста.

Позже административные протоколы составили еще на десятерых правонарушителей. Двум оформили протоколы за мелкое хулиганство, остальным ㅡ за злостное неповиновение требованию полицейского. Эта статья предусматривает штраф, общественные работы от 40 до 60 часов, исправительные работы или административный арест до 15 суток.