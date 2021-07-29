Палата представителей поддержала увеличение финансовой помощи для Украины

Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году. Там, в частности речь идет речь об увеличении размера помощи Украине и поправке о санкциях против «Северного потока — 2».

Об этом сообщили в посольстве Украины в США.

В общем Украине должны выделить не менее 481,5 миллиона долларов, что на 28,5 миллиона долларов больше, чем в текущем году.

Из этой суммы 125 миллионов направят на помощь для безопасности Украины в соответствии со статьей «Международного военного финансирования». Этот показатель на 10 миллионов долларов больше, чем в 2021 году.

В дальнейшем законопроект переходит на принятие в Сенат и к президенту США Джо Байдену, который должен подписать закон.