Облсовет Запорожья уволил руководителя больницы, где в феврале произошел пожар. Тогда погибли четыре человека

Местные депутаты уволили Владимира Шинкаренко, руководителя Запорожской областной инфекционной клинической больницы, где в результате пожара в феврале погибли четыре человека.

За соответствующее решение проголосовали 46 из 64 присутствующих на сессии депутатов облсовета.

В решении говорится, что во время служебной проверки больницы специалисты выявили ряд нарушений, в частности несвоевременную выплату зарплат врачам-интернам.

Кроме того, проверка установила махинации с документами, касающимися бухгалтерского учета.

Во время голосования за увольнение Шинкаренко в зале присутствовала мать погибшей в феврале врача-анестезиолога Ольги Гливы. Она обратилась с речью к депутатам областного совета.

«Я хочу обратиться к господину Шинкаренко, он говорит, что это несчастный случай. Простите, несчастный случай — это, когда поскользнулся и руку сломал на скользком полу в отделении. Но пусть это несчастный случай, но сколько там в больнице недостатков, очень грубых недостатков, которые привели к этому несчастному случаю. На ваших руках, господин Шинкаренко, смерть четырех человек», — заявила женщина.

Также слово для выступления просил и Шинкаренко, но депутаты отказали ему.