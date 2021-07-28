Умер бас-гитарист ZZ Top Дасти Хилл. Он был неизменным участником группы со дня ее основания

Басист американской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл умер в возрасте 72 лет.

Об этом сообщает Deadline со ссылкой на заявление группы.

«Дасти Хилл скончался во сне в своем доме в Хьюстоне, штат Техас», — говорится в заявлении гитариста и вокалиста группы Билли Гиббонса и барабанщика Фрэнка Бирда. Причину смерти они не уточнили.

На прошлой неделе музыканты объявили, что Хилл получил травму бедра, поэтому группе пришлось продолжить турне по городам США без него.

«По просьбе Дасти мы решили не останавливать тур — шоу должно продолжаться», — сообщили музыканты, добавив, что басиста на сцене временно заменил Элвуд Френсис, гитарный техник ZZ Top.