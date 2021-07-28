Ученые впервые смогли уменьшить опухоль с помощью магнитного шлема

Глиобластома — это редкая форма рака. Опухоль быстро растет в головном мозге или стволе головного мозга и почти всегда приводит к смерти.

«Благодаря смелости этого пациента, мы смогли проверить и подтвердить потенциальную эффективность первой неинвазивной терапии глиобластомы в мире», — заявил нейрохирург Дэвид С. Баскин.

Ученые из Хьюстонской методистской больницы в США смогли уменьшить прогресс раковой опухоли у человека благодаря использованию прототипа магнитного шлема.

В мае 2018 года 53-летний пациент обратился к врачу, потому что почувствовал «измененное психическое состояние», тогда медики и обнаружили опухоль. Уже через месяц того же года пациенту сделали операцию по удалению глиобластомы, но, к сожалению, опухоль продолжала расти, несмотря на лечение.

Поскольку традиционные методы лечения уже не помогали, врачи разрешили пациенту испытать магнитный шлем.

Процесс лечения продолжался 36 дней. За это время глиобластома уменьшилась на 31%, а у пациента улучшилась речь и когнитивные функции.

Лечение остановили из-за смерти пациента — он упал и повредил голову.

Шлем оснащен тремя мощными постоянно вращающимися магнитами, которые генерируют колебания магнитного поля.

Ученые обнаружили, что магнитное поле нарушает перенос электронов в серии реакций, которые митохондрии используют для производства химической энергии, питающей человеческие клетки.

Однако именно это нарушение имеет место только в присутствии определенных усиливающих метаболизм компонентов, производимых клетками опухоли, и таким образом разрушенные клетки глиобластомы отмирают.