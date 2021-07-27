Люксембург открыл границы для украинских туристов

Для поездки вам необходимо иметь при себе:

«Люксембург открывается для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. + 1 страна ЕС, с которой восстанавливаем полноценное действие безвиза», — говорится в сообщении.

Об этом глава МИД написал в Twitter.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Люксембург открывает границы для украинцев.

А вот перед посадкой в самолет у вас потребуют предоставить один из сертификатов:

Сейчас уже 15 стран Европейского Союза открыли свои границы для украинских туристов в рамках ослабления ограничений. Произошло это после соответствующих рекомендаций Совета ЕС.

Менее чем за две недели для украинцев открылись Дания, Германия, Бельгия, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Словакия, Словения, Нидерланды, Франция, Швеция, Испания, Португалия. Теперь в список добавился Люксембург.