На острове Хортица произошел пожар. Сгорел гектар заповедника, полиция проводит проверку

В Запорожье на территории Национального заповедника «Хортица» произошел пожар. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали его за два часа.

Об этом пишет пресс-служба местного управления полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают причины возгорания и другие обстоятельства происшествия. По предварительным данным, в результате пожара сгорел гектар земли.

Жертв и пострадавших от пожара нет.

«Сведения о событии внесены в Единый учет заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются», — подчеркнули в полиции.