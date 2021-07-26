В Коростене избили и ограбили депутата горсовета от «Слуги народа»

В Коростене неизвестные напали на депутата городского совета от «Слуги народа» Андрея Недашковского.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Нападение произошло вечером 24 июля. Трое молодых людей встретили Недашковского на пути домой, избили и отобрали сумку с документами и деньгами. «При этом молодчики прямо сказали, что ожидали именно Андрея Недашковского. Поэтому, это наглое нападение напрямую связано с депутатской деятельностью нашего коллеги», — заявили в партии.

Там добавили, что благодаря оперативной работе полиции и депутатов от фракции злоумышленники были задержаны «по горячим следам». Сейчас они дают показания.