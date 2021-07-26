«Женщина сама решает, что ей носить». На Олимпийских играх немецкие гимнастки выступили в комбинезонах вместо трико

Гимнастки немецкой сборной выступили на Олимпийских играх в Токио не в обычном гимнастическом трико, а в закрытых комбинезонах.

Таким образом спортсменки борются с сексуализацией их вида спорта. Костюмы одели Сара Восс, Паулина Шефер-Бетц, Элизабет Зайц и Ким Буи.

Представительница сборной Германии Сара Восс объясняла, что хочет, чтобы юные гимнастки чувствовали себя безопаснее и не испытывали на себе сексуализации со стороны зрителей.

Правила Игр не запрещают надевать закрытые костюмы, но до этого спортсменки так делали исключительно из религиозных соображений.

«Мы хотим показать, что каждая женщина самостоятельно может решать, что ей носить», — сказала Зайц.

К подобному поступку ранее прибегли и норвежские гандболистки. Они надели шорты вместо плавок от купальника во время матча за бронзовую медаль против сборной Испании в болгарском городе Варна. Европейская федерация гандбола наложила на них штраф в размере 1 500 евро за «неправильную одежду».