С осени бортпроводницы SkyUp будут ходить в кроссовках, а не туфлях — лоукостер изменил форму

Наибольший лоукостер Украины SkyUp изменил форму бортпроводников, поэтому с осени женщины не будут носить туфли на шпильке, а обуют удобные кроссовки.
Об этом сообщает Avianews.
Больше всего изменений в одежде для стюардесс, мужская форма осталась более классической.
Кроме туфель, изменили способ ношения платков. Теперь их не будут повязывать на шею — они будут крепиться на плече. Макияж теперь будет объединять в градиенте голубые и оранжевые цвета, символизирующие восход и закат солнца.
Замену туфель кроссовками SkyUp объяснил желанием улучшить самочувствие женщин, которые длительное время работают на ногах.
«Это одежда для активных, смелых, ярких; для тех, кто не любит лишнего официоза, но ценит стиль; реагирует быстро, действует взвешенно, принимает вызовы и справляется с ними. Форма для открытых новому, тех, кто любит путешествия и жизнь», — так новую форму описывают в SkyUp.
Новая форма появится у бортпроводников уже этой осенью — 500 комплектов пошьет украинская фабрика.