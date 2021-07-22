Суд отправил в СИЗО женщину, которая пыталась ограбить банк в Киеве

Суд избрал меру пресечения женщине, которая пыталась ограбить отделение «Укрсиббанка» в Киеве. Ее отправили за решетку на два месяца.
Об этом пишет «РБК-Украина».
«Судья постановил: ходатайство.... о применении меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить. Отправить в СИЗО. Сроком на 60 дней до 18 сентября 2021 включительно. Постановление подлежит немедленному исполнению», — отметила судья.
Подозреваемая сразу из зала суда отправится в следственный изолятор.
- 20 июля в Киеве на Оболони ограбили отделение «Укрсиббанка» на улице Автозаводской, 99. Отделение ограбила женщина. Зайдя в банк, она бросила подожженную бутылку с зажигательной смесью, после чего стала угрожать пистолетом. Сотрудники банка выполнили требования и выдали ей деньги из кассы. Женщину задержали на выходе. Сотрудники успели в момент ограбления вызвать полицию.