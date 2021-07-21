В аэропорту Львова саперы взорвали ноутбук. Из-за подозрительной сумки пришлось эвакуировать людей

Утром 21 июля в 9:25 в полицию Львова поступило сообщение о минировании Международного аэропорта имени Даниила Галицкого, из-за чего пришлось эвакуировать более 300 пассажиров и работников.

Как сообщает полиция, о подозрительной сумке сообщили работники службы безопасности аэропорта.

Специалисты проверили периметр и первый этаж аэропорта, а также сумку в зоне ожидания, в которой могла быть взрывчатка. Как передает Zaxid.Net, ситуация была напряженная, поскольку детектор взрывчатки дал позитивный сигнал на содержание сумки.

Взрывотехники с помощью саперного управляемого робота вынесли сумку за пределы здания аэропорта и взорвали. После взрыва там нашли остатки ноутбука без следов взрывчатки.

Владельцем ноутбука оказалась гражданка одной из азиатских стран, которая летела в Стамбул. Она рассказала, что просто забыла сумку.

Директор аэропорта Татьяна Романовская заявила на брифинге, что владельцем ноутбука была пассажирка рейса авиакомпании Turkish Airlines, который должен был улететь в 10:00. Из-за инцидента самолет задержали на три часа. Аэропорт возобновил полноценную работу только в 12:00.