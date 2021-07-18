СБУ вызвала министра обороны РФ Шойгу в Мариуполь для вручения подозрения

Служба безопасности Украины вызвала министра обороны России Сергея Шойгу в Мариуполь для вручения подозрения в создании незаконных вооруженных формирований.

Об этом говорится на сайте СБУ.

Вручить подозрение ему должны в 09:00 во вторник, 20 июля.

Речь идет о деле, которое открыли еще в 2014 году. Российскому министру обороны инкриминируют ч. 5 ст. 27 (пособничество) и ч. 5 ст. 260 (создание и участие в незаконных вооруженных формированиях) Уголовного кодекса.

Шойгу грозит лишение свободы от 10 до 15 лет с вероятной конфискацией имущества.