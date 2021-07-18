В Украине за сутки вакцинировали более 50 тысяч человек и выявили 229 новых случаев COVID-19

С начала прививочной кампании первую дозу получили 2 638 939 человек, а две дозы — 1 422 536 (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Об этом информирует Минздрав .

За сутки в Украине медики вакцинировали 50 435 человек, из них первую дозу получили 34 079, а полностью иммунизированы — 16 356.

Кроме того, в течение суток в Украине выявили 229 новых случаев COVID-19, в частности заболели 27 детей и четверо медработников.

По данным Минздрава, госпитализированы 382 человека, выздоровел 241 пациент, умерли восемь человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (50), Одесской (35), Винницкой (19) и Киевской (17) областях. В столице — 43 случая.

С начала пандемии в Украине зафиксировали 2 244 495 случаев заражения коронавирусом. При этом 52 726 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 181 198 — выздоровели.